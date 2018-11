Antoinette de Jong wint ook 3.000 meter in Thialf

Eredivisie (8), eerste divisie (4) of amateurs (3): Wie treft PEC in de achtste finale van de KNVB-Be­ker?

18:00 PEC Zwolle maakt zich op voor de loting voor de achtste finale van de KNVB-Beker. Zaterdagavond, even na elven, zal bekend worden met welke tegenstander de ploeg van John van 't Schip moet zien af te rekenen om te overwinteren in het toernooi. Wordt het een schier onmogelijke klus op bezoek bij Ajax of krijgt PEC een ‘makkie’ en komt derdedivisionist ODIN ‘59 naar Zwolle?