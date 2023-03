Antoinette Rijpma-De Jong soeverein naar goud op 1500 meter bij WK afstanden in Thialf

Rijpma-De Jong werd in 2021 wereldkampioene op de 3000 meter en in 2016, 2017 en 2021 pakte ze met Nederland de wereldtitel op de ploegenachtervolging. Op de drie kilometer kwam ze afgelopen donderdag niet in het stuk voor en werd ze zevende. Ze veroverde gisteren een zilveren medaille op de 1000 meter. Met overtuiging veroverde Rijpma-De Jong eerder dit seizoen de nationale en Europese allroundtitel en bij de NK afstanden was ze de beste op de 1500 en 3000 meter.



Rijpma-de Jong had in de rit voor haar Wiklund, de titelverdedigster van de WK van 2021, naar 1.54,30 zien rijden. In haar eigen race tegen Ivanie Blondin nam ze een kleine voorsprong en profiteerde ze achter de Canadese van de laatste kruising. Ze dook 0,76 seconde onder de tijd van de Noorse.