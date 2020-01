Antwerp distantieert zich van Instagram-post speler

Djokovic voor achtste keer in finale na simpele zege op Federer

12:28 Novak Djokovic heeft zonder al te veel problemen voor de achtste keer de finale bereikt van de Australian Open. In wat alleen een kraker op papier was, klopte de Serviër Roger Federer in drie sets: 7-6 (1), 6-4, 6-3.