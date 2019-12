Apeldoorner Jan Kluitenberg: Van parttime Oranje naar fulltime in de woestijn

Het is even wat anders. Niet meer bij de grote sterren van Oranje, niet meer als vaste fysiektrainer onder leiding van bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. De Apeldoornse Jan Kluitenberg verruilde voor de zomer die baan voor een tweede avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten.

Niet dat Kluitenberg het niet naar zijn zin had bij Oranje, maar de fysiektrainer die bij vele clubs samenwerkte met Koeman zocht een fulltime-baan. Bij de KNVB kon dat niet voor elkaar worden gemaakt, merkte hij. ,,Erg jammer. Aan de andere kant miste ik ook het elke dag op het veld staan", verklaart Kluitenberg, die in zijn periode bij Oranje ook al een tijdelijke uitstap naar Cambuur Leeuwarden in de Keuken Kampioen Divisie maakte toen daar de fysiektrainer tijdelijk wegviel.

Volledig scherm Jan Kluitenberg uit Apeldoorn in actie als fysiektrainer bij Oranje, met bondscoach Ronald Koeman. © Wout van Zoeren

Bij het Nederlands elftal maakte hij met spelers als Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Memphis Depay de wederopstanding van Oranje mee. In de Verenigde Arabische Emiraten werkt bij bij Al-Jazira met minder bekende spelers, al is de club wel hofleverancier van het nationale elftal. Kluitenberg ging met Jürgen Streppel mee naar de club waar hij al eerder werkte. Twaalf jaar geleden alweer. Daarna volgden aanstellingen bij AZ, FC Twente, Feyenoord, Southampton en Everton, waarna hij met Koeman naar Oranje verkaste. De samenwerking met Streppel was maar van korte duur. Al na drie competitiewedstrijden moest Streppel vertrekken. Met één gewonnen duel, één verloren wedstrijd en één gelijkspel waren de eigenaren van Al-Jazira niet tevreden.

Volledig scherm Kluitenberg in actie als fysiektrainer bij Al Jazira. © Jan Kluitenberg

Onafhankelijk

,,Tja, zoiets kan snel gaan hier. Ik had van tevoren duidelijk met Jürgen doorgesproken dat ik op persoonlijke titel een contract met Al-Jazira had afgesloten", laat Kluitenberg zien van niemand afhankelijk te willen zijn. ,,Dat vond Jürgen prima overigens. Maar ook met de nieuwe trainer Marcel Keizer heb ik een goede band. Ik kende de club nog van vroeger. En kom hier nu spelers van toen tegen die nu in de board zitten.”

Hij woont met zijn vrouw Rebecca in Abu Dhabi, op ruim een uur van Dubai. ,,Een hele prettige stad om te wonen”, zegt hij. ,,En het is fijn dat we met zijn tweeën zijn. Net was onze zoon Olaf nog op bezoek, dat is toch wel erg leuk dan. het is ook maar zo’n zes uur vliegen vanuit Nederland. Dat is goed te doen. Het is hier prima wonen, werken en leven, hoor. Dat wist ik nog van twaalf jaar geleden, toen al had ik er een goed gevoel bij en waren de ervaringen goed.”

Moskee

Het klimaat is wel even wennen, al kende Kluitenberg de situatie. ,,We trainen voornamelijk in de avonduren vanwege de warmte. Daardoor hebben Rebecca en ik overdag tijd om andere dingen te doen en te genieten van de omgeving. Laatst zijn we naar de grote moskee geweest, dat is wel indrukwekkend. En we hebben al veel in het buitenland mogen vertoeven tijdens mijn carrière, daardoor kunnen we ons goed aanpassen aan de gebruiken van een land. We doen alles moet respect voor de cultuur van dit land en op openbare plaatsen vergt dat wat aanpassingen. Maar thuis zijn we vrijer, kunnen we gewoon in korte broek lopen. Dat is geen probleem. Je moet gewoon geen gekke dingen doen.”

Volledig scherm Abu Dhabi, waar Kluitenberg woont met zijn vrouw Rebecca. © Jan Kluitenberg

Soms gebeuren er wel zaken waarbij zelfs Kluitenberg de wenkbrauwen fronst. ,,We hebben een wedstrijd in Egypte gehad met het elftal, toen moesten we onder begeleiding van een gewapende escorte naar het stadion. Overal stonde gewapende mannen, dat maak je in Europa niet snel mee. Het geeft de betrekkelijkheid van het leven aan, maar we hebben het goed hoor.”

Vriendelijke mensen

,,We zijn net lekker bezig in de competitie en ineens wordt alles stopgezet. Is er besloten dat er een zeslandentoernooi wordt gehouden in Qatar, waar dit land ook aan meedoet. Beetje vreemd misschien, maar dat gebeurt hier gewoon. En onze ploeg levert de meeste internationals voor de Verenigde Arabische Emiraten.”

Volledig scherm Het is goed toeven in de Verenigde Arabische Emiraten volgens Nederlander Jan Kluitenberg. © Jan Kluitenberg

Abu Dhabi viert dit jaar de 48-jarige onafhankelijkheid van Groot-Brittanië. ,,Het is nog steeds een land in ontwikkeling", weet Kluitenberg. ,,Toerisme is belangrijk hier. Volgend jaar komt de Expo 2020 naar Dubai, de wereldtentoonstelling. Daar zetten ze hier groots op in. Qua veiligheid kun je bijna niet beter wonen en in onze ogen is dit een heel westers land. Natuurlijk is het grotendeels islamitisch. Voor en na de wedstrijd en in de rust wordt er gebeden door spelers, daar moet je met respect mee omgaan”, zegt hij. ,,De mensen zijn heel aardig, niet gemaakt, maar op een natuurlijke manier vriendelijk. Ik liet laatst per ongeluk mijn telefoon liggen in een restaurant waar we hadden gegeten, ging ik terug en lag die er nog steeds.”