Apeldoorner Schreurs maakt van kleine Botic een grote meneer

DAVIS CUPVan stil achterafbaantje in de Veluwse bossen naar kolkende arena in miljoenenstad Nur-Sultan, met duizenden knotsgekke Kazachse tennisfans op de tribune. En van betrekkelijk anonieme speler tot Neerlands beste. Botic van de Zandschulp flikt het. Onder de vleugels van zijn Apeldoornse trainer Remco Schreurs.

Als de dag van gisteren. Remco Schreurs (48) weet nog heel goed dat de kleine Botic van de Zandschulp zo’n dertien jaar geleden in ‘zijn’ stal bij De Manege belandde. ,,Hoe jong hij ook was, hij had iets speciaals, dat zag ik direct”, zegt de Apeldoornse tennistrainer, die tegenwoordig met de Veenendaler bij De Maten en Kerschoten traint. ,,Maar, heel eerlijk gezegd, ik kon toen echt niet bevroeden dat het tot zijn huidige status zou leiden.”

Quote Over twee weken kan het weer helemaal anders zijn, maar voor nu is de nationale nummer 1-positie een mijlpaal voor Botic Remco Schreurs, Tennistrainer

Die status is vanaf maandag: de beste Nederlander op de wereldranglijst. De 24-jarige Van de Zandschulp lost Robin Haase af. ,,Een heel bijzonder moment”, weet Schreurs. ,,Robin is denk ik zo’n tien jaar de beste Nederlander geweest. Over twee weken kan het weer helemaal anders zijn, maar voor nu is het een mijlpaal voor Botic.”

Davis Cup in Kazachstan

En voor zijn trainer. ,,Natuurlijk, ik ben er heel erg trots op. Ook op het feit dat Botic weer is opgenomen in het Davis Cup-team, dat vrijdag en zaterdag in en tegen Kazachstan speelt. Maar het is echt niet alleen mijn verdienste. Ik ben een beetje de spin in het web. Constateer zaken, zie dingen, maak ze bespreekbaar en zorg dat er actie wordt ondernomen.”

Quote Sinds Jacco Eltingh en Paul Haarhuis bij de bond zitten, is er heel veel verbeterd. De spelers staan weer centraal Remco Schreurs, Tennistrainer

Het succes van Van de Zandschulp, die niet in de basisopstelling van Oranje staat, kent vele vaders, wil de Apeldoorner maar zeggen. ,,Dat Botics ontwikkeling het laatste half jaar zo’n enorme vlucht neemt, is mede te danken aan de tennisbond. Sinds Jacco Eltingh en Paul Haarhuis daar zitten, is er heel veel verbeterd. De spelers staan weer centraal. Er is veel overleg tussen alle betrokkenen, de bond zorgt voor financiële middelen, trainingsfaciliteiten en bijvoorbeeld travelling-coaches, die met Botic naar toernooien gaan. Zoals Dennis Schenk, die al heel veel Nederlandse toppers heeft begeleid. Hij is heel erg goed in zijn vak.”

Volledig scherm Botic van de Zandschulp maakte in november 2019 in Spanje zijn debuut tijdens de Davis Cup. © Rien Hokken

Sleutel tot het succes

Niet in de laatste plaats is Van de Zandschulp zelf natuurlijk de sleutel tot het succes. ,,Hij moet het tenslotte doen op de baan. En hij werkt er zo gigantisch hard voor, tot vervelens aan toe zou ik bijna zeggen”, vertelt Schreurs lachend. ,,Als ik er bij wijze van spreken een keer geen zin in heb, móet hij weer zo nodig. Hij heeft er heel veel voor over.”

Quote Ze zeggen van Nadal dat hij een snelle arm heeft. Nou, die van Botic is minstens zo snel Remco Schreurs, Tennistrainer