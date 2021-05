Apeldoorns volleybalinternational Kirsten Knip kiest weer voor buitenland, maar ‘niet te ver meer van huis’

Vier topspor­ters stoppen in paar weken tijd: toeval? ‘Door de coronacri­sis was er tijd om na te denken’

14 juli Volleybalsters Lonneke Slöetjes, Kirsten Knip, Celeste Plak en trampolinespringster Romee Pol. Vier topsporters die in een paar weken tijd aangaven dat zij allen even genoeg hadden van hun sportcarrière. Toeval? Of toch ook een gevolg van de coronacrisis? ,,Ineens was er tijd om na te denken.’’