Apeldoornse 400 meterloper Nout Wardenburg tevreden met tijd, niet met plek op NK

Al had daar veel meer ingezeten, voelde de Apeldoornse atleet. ,,Ik had twee tactieken kunnen toepassen in de wedstrijd. Ik koos ervoor om behoudend te starten, maar daardoor kwam ik te ver achter. In de twee laatste bochten moest ik daardoor met de rem erop lopen”, merkte Wardenburg die ingesloten werd achter de kopgroep. ,,Het eindschot was niet meer voldoende voor een podium.”