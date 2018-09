Apeldoornse atleet: Hardlopen was mijn redding

Titelverde­di­ger Nederland mist Vrieling in Nations Cup

12:40 Springruiter Maikel van der Vleuten vervangt Jur Vrieling in de finale van de Nations Cup, volgend weekeinde in Barcelona. Glasgow, het paard waarop Vrieling deze maand meedeed aan de Wereldruiterspelen in het Amerikaanse Tryon, krijgt rust. Van der Vleuten neemt Arena C mee naar Spanje.