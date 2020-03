Apeldoornse atlete Andrea Deelstra ziet ‘laatste’ kans op Spelen vervliegen

Alles zou voor Deelstra worden geregeld in Enschede, waaronder drie tempomakers om de atlete onder de tijd van 2.28.30 uur te laten finishen. Dat vandaag het bericht van afgelasting van de 52ste Enschede Marathon kwam, is een enorme domper voor de Apeldoornse. In september deed ze bij de marathon van Berlijn een eerste (mislukte) poging de OS-limiet te lopen. Op 1 maart was haar voorlopig laatste poging, in Tokio. Ook daar ondervond ze al hinder van het coronavirus.