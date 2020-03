Apeldoornse atlete Deelstra: toch kans op olympische limiet

Het kwam voor de atlete als een verrassing. ,,Na de marathon van Tokio nam ik een week rust. Mijn trainer werd benaderd door de organisatie in Enschede en dit is voor mij een mooie kans. In Enschede word ik ook, in tegenstelling tot in Tokio, ondersteund door drie tempomakers.”

In Enschede zal ze onder de 2.28.30 uur moeten duiken. ,,Ik weet dat ik het kan. In Tokio was ik in de juiste vorm. Alleen waren de omstandigheden, zonder recreanten en tempomakers, niet ideaal.”

Slapen in hoogtetent