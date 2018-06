Apeldoornse atlete Jip Vastenburg pakt nationale titel op 5000 meter, brons Marije van Hunestijn op 100 meter

Vastenburg werd ook in 2014 al Nederlands kampioen op deze afstand. Vrijdag nam de atlete na ongeveer 3,5 kilometer afstand van de rest van het veld en nam bijna 15 seconden afstand op Julia van Velthoven (2e in 16.06,00) en Jill Holterman (3e in 16.16,27).

De Apeldoornse Marije van Hunenstijn pakte brons op de 100 meter. Ze werd derde in de finale met een tijd van 11,63 seconden. Winnares Jamile Samuel zegevierde in 11,47 seconden. De Deventer sprintster Eefje Boons werd zevende in de finale in een tijd van 11,93 seconden. Boons was in de halve finale ruim een tiende sneller. Grote favoriete Dafne Schippers maakte in haar halve finale een valse start en werd gediskwalificeerd.