Apeldoornse Daniëlle Spek pakt tweede Nederlandse titel indoor, maar had veel verder willen springen

En dat was toch wel een beetje haar doel dit NK. ,,Ik ben blij met de titel natuurlijk, maar dit is niet de afstand waarmee ik thuis wilde komen", is ze eerlijk. ,,Mijn voornaamste doel vandaag was om het Nederlands indoorrecord aan te vallen of in elk geval in de buurt te komen. Dat voornemen had ik al toen ik hier vorig jaar Nederlands kampioen werd. Maar het is niet gelukt."