Apeldoornse doelman Brouwer langer bij Heracles

,,Ik voel me heel prettig bij Heracles Almelo, zeker ook als eerste doelman. Ik heb hier zolang voor gestreden dat ik er ook wat moois van wil maken”, zegt Michael Brouwer over de verlenging van zijn contract.

Quote Hij brengt rust in het elftal en met zijn ervaring is hij een belangrij­ke schakel in de selectie Technisch-directeur Nico-Jan Hoogma over Michael Brouwer

Brouwer is na middenvelder Anas Ouahim de tweede basisspeler die zijn handtekening onder een langere verbintenis met Heracles heeft gezet. Brouwer had een aflopend contract, maar de doelman heeft een nieuwe overeenkomst getekend, waardoor hij tot medio 2025 aan de club verbonden blijft.

Belangrijke schakel

Technisch directeur Nico Jan Hoogma is verheugd over de contractverlenging van Brouwer. ,,Michael heeft bewezen een uitstekende doelman te zijn. Hij brengt rust in het elftal en met zijn ervaring is hij een belangrijke schakel in de selectie. Daarom zijn wij blij dat we zijn aflopende contract hebben verlengd.”

Brouwer kwam in 2013 over van AGOVV en is daarmee de langst dienende speler van de huidige Heracles Almelo-selectie. De Apeldoorner speelde in het seizoen 2021-2022 een jaar op huurbasis voor FC Emmen, waarmee hij kampioen werd van de Keuken Kampioen Divisie. Daarnaast won hij in dat seizoen de Tonny van Leeuwen-trofee als minst gepasseerde keeper in het betaalde voetbal. Tot op heden speelde Brouwer 22 wedstrijden in de hoofdmacht van Heracles Almelo.

Koen Bucker

Teruggekomen van FC Emmen wist Brouwer in de voorbereiding de nieuwe trainer John Lammer en de technische staf te overtuigen om voor hem als de nummer één onder de lat te kiezen. Daarmee verwees Brouwer Koen Bucker naar de reservebank. Bucker had het voorafgaande seizoen in de eredivisie de vrijgekomen plek ingenomen van de geblesseerde doelman Janis Blaswich. Bucker stond dertien competitiewedstrijden op doel en was vastberaden in het nieuwe seizoen, na de degradatie in de Keuken Kampioen Divisie, de nummer één van Heracles te worden.