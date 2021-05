Apeldoornse fysiektrainer Jan Kluitenberg (58) na 700 nachten in Abu Dhabi terug in Nederland, wachtend op het volgende avontuur

Natuurlijk was het soms sprookjesachtig in de Emiraten, met prachtige stranden, mooie gebouwen, de wereldstad Abu Dhabi en woestijnduinen zover je kon kijken. Maar af en toe was het ook onder politiebegeleiding naar een internationale wedstrijd, van hotel naar trainingsveld. Jan Kluitenberg, lange tijd de vaste fysiek- en conditietrainer die samenwerkte met trainer Ronald Koeman bij onder meer Southampton, Everton en het Nederlands Elftal, heeft twee seizoenen lang intens genoten in de Verenigde Arabische Emiraten, samen met zijn vrouw Rebecca. Maar Nederland is nu ook wel weer even lekker.