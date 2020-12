Apeldoornse international Kirsten Knip na ‘pittig jaar’ terug bij Sliedrecht Sport: ‘Ik wil weer speelminuten maken’

LIVE | Evans en Mansell in evenwicht, welke vorm heeft Anderson meegenomen?

13:41 Op de laatste dartsdag voor de traditionele kerstonderbreking, wordt in Alexandra Palace de tweede ronde afgesloten. Vanavond krijgen we onder anderen Jermaine Wattimena aan de oche, vanmiddag is het allereerst de beurt bijvoorbeeld tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson en Mensur Suljovic. Via dit liveblog mis je geen moment!