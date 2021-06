Apeldoornse keeper Michael Brouwer (28) onder de lat bij FC Emmen

Overzicht: deze klasse­ments­man­nen verloren in openingse­tap­pe veel tijd

18:41 De Tour de France is pas één etappe oud en nu al zijn er flinke verschillen in het klassement. Dat heeft uiteraard te maken met de massale valpartijen in de rit van Brest naar Landerneau. Deze klassementsmannen verloren vandaag veel tijd.