Apeldoornse Kirsten Knip keert terug naar Duitse volleybalclub, die terug wil naar de top

Novak Djokovic wint Wimbledon en zakt op de ranking van 3 naar 7: hoe kan dat?

Raar maar waar: op de nieuwe wereldranglijst zakt de kersverse Wimbledon-kampioen Novak Djokovic vier plekken, van 4 naar 7. De nummer 1 van de wereld blijft Daniil Medvedev, die niet eens mocht meedoen in Londen. Hoe is dat mogelijk? En waar is Roger Federer gebleven?

15:41