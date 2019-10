Apeldoornse marathonloopster Andrea Deelstra heeft nog geen duidelijkheid over ‘mysterieuze’ blessure

Onderzoek

Morgen zal er onderzoek plaatsvinden in het ziekenhuis en zal duidelijk moeten worden wat de pijn veroorzaakt en hoe de revalidatie ingezet kan gaan worden. ,,Dat is even spannend en ik hoop dat er snel een duidelijke diagnose gesteld kan worden. Ik ben absoluut nog van plan om mij te gaan plaatsen voor de olympische marathon in Tokio”, vertelt de Apeldoornse. ,,We hadden al wel een plan B klaarliggen voor het geval het in Berlijn niet zou lukken. Hopelijk kan dat gewoon doorgaan. We zullen het morgen horen.”