Apeldoornse Marije van Hunenstijn jaagt op de nationale sprinttop

Van Hunenstijn wil zich de komende weken nog plaatsen voor het EK atletiek in Berlijn. Dan moet ze de limiet van 11,40 seconden lopen voor half juli. Haar persoonlijk record staat nu nog op 11,44 seconden. ,,Maar de tijden staan op het NK niet centraal’’, zegt de Apeldoornse. ,,In Utrecht gaat het vooral om de medailles. Snelle tijden worden er op deze baan met deze weersomstandigheden waarschijnlijk niet gelopen.’’ Ze eist van zichzelf een plek bij de eerste vier. ,,Voor minder doe ik het niet, dan is het NK niet geslaagd. Liever nog bij de eerste drie, want de vierde plek is een rotplaats.’’ Van Hunenstijn komt in Utrecht in elk geval wereldtopper Dafne Schippers tegen. En mocht de limiet toch in zicht komen? ,,Dat zou fantastisch zijn natuurlijk, maar ik ga me niet blind staren op de tijd. De positie is belangrijker’’, aldus Van Hunenstijn, die ook de 200 meter loopt (halve finales op zaterdag, finale op zondag)