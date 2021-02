Apeldoornse meerkamper Eelco Sintnicolaas twijfelt over noodzaak van Olympische Spelen deze zomer: ‘De magie is er wel af’

Geen publiek, geen grote huldigingen, geen intens olympisch dorp, geen Holland Heineken House. Mochten de Olympische Spelen in Tokio al doorgaan, zal het op een veel soberder wijze zijn. ,,De magie is er dan wel af, ik weet sowieso niet of het verstandig is om het door te laten gaan’’, zegt de Apeldoornse meerkamper Eelco Sintnicolaas.