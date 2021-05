Apeldoornse mountainbikester Anne Terpstra ontspannen, maar zelfverzekerd naar wereldbeker

Van superfan tot shirtspon­sor: Ed Sheeran schiet Ipswich Town te hulp

6 mei Het is voor veel jonge kinderen een droom: met je naam op het shirt van je favoriete voetbalclub komen te staan. Als voetballer is het Ed Sheeran niet gelukt, maar de Britse zanger komt bij Ipswich Town nu toch op een andere manier in de spotlights.