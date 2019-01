Apeldoornse oud-trainer Piet Panman trots op Frenkie de Jong ‘als voetballer én als mens’

De Jong speelde in de B2 van de Tilburgse jeugdopleiding, maar Panman haalde met trainer Francois Gesthuizen het voetbaltalent al snel naar de B1. ,,Hij was toen al buitencategorie vond ik. Ik zie hem eigenlijk als een schaker, iemand die twee stappen vooruit dacht”, legt de Apeldoorner, tegenwoordig assistent-trainer bij zondag tweedeklasser WSV, uit. ,,Zo mooi om te zien. Hij dacht over alles na. Hij speelde een medespeler niet aan als hij wist dat het balverlies zou opleveren. Probeerde altijd een man-meersituatie te creëren. Zijn aanname was toen al erg goed, al hadden we altijd discussies met elkaar. Over welke aanname je moest hebben bij welke tegenstander. Hij was toen al heel leergierig, al pakte hij alleen dingen op als hij zeker wist dat hij er beter van werd. Geweldig.”