Apeldoornse Rose Marie Nijkamp (16) stunt in jeugdtoernooi op Wimbledon

Tweede matchpoint

In de tweede set leek het scenario van de eerste zich te herhalen. Maar Nijkamp maakte de vroege tegenbreak goed en sloeg in de twaalfde game nog een keer toe. In de derde set kraakte ze de service van Ciric Bagaric bij 4-3 en mocht vervolgens de wedstrijd zelf uitserveren. Dat had nog wat voeten in aarde, maar op het tweede matchpoint was het raak voor de Apeldoornse, die in de volgende ronde de 17-jarige Italiaanse Giorgia Pedone treft.