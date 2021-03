‘Apeldoornse’ Sara Marita Kramer grijpt weer net naast het podium op WK skispringen

Dankzij Nederland­se Marita Kramer pakt Oostenrijk goud bij landenwed­strijd WK schans­sprin­gen

26 februari Dankzij Sara Marita Kramer (19) hebben de Oostenrijkse schansspringsters goud gehaald bij de landenwedstrijd tijdens het WK in Oberstdorf. De in Apeldoorn geboren atlete maakte in Duitsland de teleurstelling van donderdag meer dan goed met twee fabuleuze sprongen.