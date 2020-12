‘Apeldoornse’ Sara Marita Kramer verbaast de wereldtop in schansspringen, maar niet zichzelf

‘Apeldoorn­se’ winter­sport­zus­sen Sara Marita en Femke Kramer proberen Oostenrijk­se regio aan het sporten te krijgen

23 april Een paar weken geleden stonden ze nog in de sneeuw, gleed Sara Marita Kramer (18) van de hoogste schansen af en doorkruiste zus Femke Kramer (16) met haar lange latten de dikke pakken sneeuw. Die is inmiddels verdwenen in het Oostenrijkse Maria Alm, waar de in Apeldoorn geboren sportzussen wonen. En waar ze in coronatijden graag sportieve oefeningen delen.