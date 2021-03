Apeldoornse topvolleyballers De Weijer en Van Zeist willen prijs met Dynamo, maar waar spelen ze volgend seizoen?

Hij wil er geen doekjes om binden: dit is zijn laatste seizoen voor Draisma Dynamo. Maikel van Zeist is klaar voor een stap omhoog en wil graag naar het buitenland. ,,Ik heb vier-vijf jaar geïnvesteerd om deze stap te kunnen maken. De tijd is er nu rijp voor, ik wil meer en kijken waar mijn plafond ligt. Wat ik aan kan. Als ik die stap niet nu probeer te maken, dan heb ik die investering voor niets gedaan. Zo voelt dat.”