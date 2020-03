Apeldoornse Vicky mag door coronacrisis de olympische vlag niet dragen in Griekenland

Natuurlijk heeft Panetsidou, de vriendin van de Apeldoornse karateka René Smaal, begrip voor de beslissing om de tocht niet door te laten gaan, maar het is wel balen. ,,Het zou vanmiddag gebeuren", legt Panetsidou uit. ,,Maar toen ik vrijdag in Griekenland aankwam, werd me na een paar uur al verteld dat het niet door kon gaan. De situatie in Griekenland is al best heftig. Het sociale leven staat steeds meer stil, kinderen zitten thuis en veel horeca is gesloten. Ze zijn heel streng hier, omdat ze Italiaanse taferelen hopen te voorkomen.”

Geen enkel risico

In elk olympisch jaar brengen atleten de olympische vlam vanuit Athene symbolisch naar de plek waar dat jaar de Olympische Spelen worden gehouden. Dit jaar staat Tokio op het programma, al is het onzeker of het mondiale sportevenement dit jaar doorgaat. ,,Ik ben begin januari gevraagd om dit te doen en ik was enorm vereerd. Dat ik dit voor mijn land mocht doen, was geweldig. Maar bij de tocht vanuit mijn dorp werden heel veel mensen verwacht langs de weg om de atleten aan te moedigen. Ze nemen geen enkel risico, waardoor het werd afgelast. Nu ben ik weer in Apeldoorn, want ik ben gelijk naar huis gegaan. Zeker omdat het onzeker is wanneer er nog kan worden gevlogen.”