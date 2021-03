Apeldoornse volleybalster Celeste Plak (25) na sabbatical weer beschikbaar voor Oranje

Tijdelijke pauze Overbelas­te Plak neemt afstand: ‘Het komt al té lang niet meer uit mijn hart’

19 juni Volleybalster Celeste Plak last een sabbatical in, tot januari speelt ze niet meer. In een dubbelgesprek met teamgenoot Anne Buijs vertelt ze al langer op haar tenen te lopen. ,,Ik denk dat mensen onderschatten wat een slagveld het is.‘’