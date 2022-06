Arantxa Rus kansloos onderuit tegen Amerikaanse qualifier

Ineos met drie kopmannen en Dylan van Baarle naar Tour, Movistar zet in op Enric Mas

Ineos Grenadiers heeft zijn achtkoppige selectie voor de Tour de France bekendgemaakt. De Britse ploeg telt drie kopmannen: oud-winnaar Geraint Thomas, Adam Yates en Daniel Felipe Martínez. Dylan van Baarle is de enige Nederlander in de Britse formatie. De winnaar van Parijs-Roubaix begint op 1 juli in Kopenhagen aan zijn zevende Tour.

