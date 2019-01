Arantxa Rus maakt favorietenrol waar in Singapore

Jota held van 'Wolves’ na spektakel­stuk tegen Leicester City

15:49 In een bijzondere wedstrijd met een speciale ontknoping mocht Diogo Jota zich vandaag de held van Wolverhampton Wanderers noemen. In het duel met Leicester City maakte de Portugees drie doelpunten, waarvan de beslissende ver in de extra tijd: 4-3. Daardoor achterhaalde de middenmoter Leicester op de ranglijst.