Arantxa Rus naar tweede ronde in Linz

Waarom de grote wielerron­des tegenwoor­dig spannender zijn dan ooit

9 november Met de winst van Primoz Roglic in de Vuelta zit het wielerseizoen erop. Wat vooral opviel: de drie grote ronden waren razend spannend tot het laatste weekeinde. Toeval of niet? ,,Wielrennen is een sport voor autisten. Corona heeft het bioritme van de ervaren renners in de war gebracht.’’