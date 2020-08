Arantxa Rus pakt dubbeltitel in Palermo

Evenepoel eindwin­naar in Polen, ploegge­noot Ballerini sprint naar zege in slotrit

19:22 Remco Evenepoel heeft de eindzege in de Ronde van Polen binnen gehaald. Het 20-jarige supertalent van Deceuninck-Quick Step greep zaterdag in een bergrit de macht en zag zijn leiderstrui in de slotrit naar Krakau niet meer in gevaar komen. De vijfde en laatste etappe werd na een massasprint gewonnen door Davide Ballerini, ploeggenoot van Evenepoel.