Arantxa Rus pakt in Colombia eerste titel van 2023

met video Zlatan Ibrahimo­vic (41) schrijft historie in Serie A met eerste goal sinds januari 2022

Zlatan Ibrahimovic is de oudste doelpuntenmaker ooit in de Serie A. De Zweedse spits van AC Milan benutte tegen Udinese een strafschop. Daarmee lost hij Alessandro Costacurta af als oudste doelpuntenmaker ooit in de Serie A. Ibrahimovic is 41 jaar en 166 dagen oud.