Arantxa Rus pakt na heuse thriller dubbelspeltitel in Lyon

Kwetsbaar BZC richt zich in tweede helft op tegen zwakke laagvlie­ger De Ham

6 maart Trainer Zeno Reuten gooide er in de rust maar eens een donderpreek uit. ,,Als we blijven schieten vanuit stilstand zijn we een hele matige ploeg, en worden we omdat we veel moeten zwemmen enorm kwetsbaar. De bal rond laten gaan en dan schieten.” Toen de middenmoter in de eredivisie dat in de tweede helft wél deed was het overduidelijk beter dan laagvlieger De Ham (15-7).