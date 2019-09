Arantxa Rus pakt zevende titel van het jaar in Italië

In 15 jaar niet zoveel goals in één eredivisie­week­end

19:15 Met 46 doelpunten was het eredivisieweekend ongekend productief. De enige speelronde in deze eeuw waarin evenveel doelpunten werden gemaakt, was in de laatste speelronde van het seizoen 2003/2004 (16 mei 2004), toen er ook 46 treffers vielen.