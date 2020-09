Arantxa Rus strandt al in eerste ronde US Open

Novak Djokovic eenvoudig naar tweede ronde US Open

4:23 De beste tennisser van dit moment, Novak Djokovic, heeft eenvoudig de volgende ronde bereikt op de US Open. In drie sets versloeg hij de Bosniër Damir Džumhur: 6-1 6-4 6-1. In een leeg Arthur Ashe-stadion in New York had de Serviër daar net geen twee uur voor nodig.