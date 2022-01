Arantxa Rus treft Petra Kvitova in Sydney

LIVE | Wout Weghorst jaagt op bezoek bij Bochum op treffers, Atalanta haalt uit in Udine

Geen voetbal in de Premier League, maar toch valt er genoeg te genieten in de andere Europese topcompetities. Zo krijgt het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz het sterrenensemble van Paris Saint-Germain op bezoek, komen de topclubs in Italië in actie én staat een kraker in Spanje op het programma: Villarreal - Atlético Madrid. Bekijk hieronder een overzicht.

