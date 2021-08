Arantxa Rus verliest van olympisch kampioene in eerste ronde US Open

Spits Kaj Sierhuis voor een jaar naar Almelo: ‘Ik heb Heracles verkozen boven Messi’

9:49 Het is zo ver: Heracles heeft Kaj Sierhuis (23) binnen. Maandag liep hij al rond bij Heracles, maar liet zijn werkgever Stade Reims op zich wachten. Nu is de laatste handtekening alsnog gezet. „Ik was al weken met mijn gedachten hier.” Hij liet er zelfs Lionel Messi voor schieten.