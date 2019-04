Arantxa Rus wint ITF-toernooi in Italië

Adrie van der Poel geloofde niet dat zijn zoon gewonnen had: ‘Ik zei: het zal wel’

19:11 Adrie van der Poel, in 1990 zelf winnaar in de Amstel Gold Race, maar tegenwoordig De Vader Van, is trots op zijn Mathieu. ,,Er staat maar één woord in zijn woordenboek: winnen.”