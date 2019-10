Arantxa Rus zegeviert in Sevilla

1 & 2 voor Nederland Worst soleert naar winst in wereldbe­ker veldrijden Bern

14:08 Annemarie Worst heeft de wereldbekerwedstrijd veldrijden in Bern op haar naam geschreven. De 23-jarige veldrijdster uit Nunspeet kwam na vijf ronden solo over de finish. Ceylin del Carmen Alvarado werd op ruim een halve minuut tweede. De Britse Anna Kay kwam als derde over de streep.