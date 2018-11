Arbiters solidair met steen-papier-schaar

Becker trots op Zverev: ‘Hij kan nieuwe superheld worden’

17:23 Boris Becker heeft afgelopen week met groot genoegen naar zijn landgenoot Alexander Zverev gekeken. ,,Al jaren roepen we dat de tennissport nieuwe sterke gezichten nodig heeft en Alexander heeft bewezen dat hij de beste van de volgende generatie is,” zei de voormalige Duitse tennisheld over de 21-jarige Zverev, die gisteravond de ATP Finals in Londen won na een zege op de Servische nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic.