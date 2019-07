Arbitragehof handhaaft Europese schorsing voor Albanese club Skënderbeu

De club uit Korçë was bij het CAS in beroep gegaan tegen de straf die het in maart 2018 had gekregen van de Europese voetbalbond UEFA. Skënderbeu was ook al in het seizoen 2016-2017 uitgesloten van Europees voetbal en tevergeefs daartegen in beroep gegaan.



Onderzoek naar de Albanese club wees uit dat de betrokkenheid van Skënderbeu bij matchfixing veel groter was dan tot nu toe werd gedacht. Zeker twee kwalificatiewedstrijden in de Champions League en de Europa League zouden zijn gemanipuleerd. Ook vijftig nationale wedstrijden zijn verdacht. Volgens de UEFA hebben medewerkers van de bond die onderzoek deden in de zaak, anonieme doodsbedreigingen ontvangen.