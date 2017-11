Ard Schenk verdiende weinig in hoogtijdagen: 'Alles ging naar de bond'

Ard en KeessieHet olympisch seizoen is begonnen. Flying Dutchman Ard Schenk (72) schaatste in zijn hoogtijdagen voor een knaak zakgeld per dag. Nog steeds vindt hij dat zijn sport gevangen zit in starre regels.

Door Annemart van Rhee

Wanneer Ard Schenk de voordeur van zijn prachtige verbouwde bakkerij in Grootschermer opendoet, oogt hij alsof zijn gedateerde schaatspak hem nog steeds als gegoten zou zitten.

De West-Fries maakt dan ook serieus werk van 'het lichaam in stand houden'. Trapt regelmatig lange afstanden weg op zijn mountainbike in de polder, zeilt graag en is twee dagen per week voor een sessie krachttraining in de sportschool te vinden. Een actieve levensstijl waarvoor hij twintig jaar geleden koos toen hij afscheid wilde nemen van zijn 113 kilo's en XXL-kleding.

Schaatsen doet hij af en toe ook nog. Maar alleen voor de lol en niet langer om de beste te zijn. ,,Dat moet je doen op je 24ste. Ik heb geen interesse in een kampioenschap op het WK senioren. Geen idee dus hoe lang ik over de 10 kilometer zou doen.''

Hoogtijdagen

In zijn hoogtijdagen konden hele volksstammen Schenks geklokte records op die afstand - 14,55,9 in Inzell in 1971 - zo opdreunen. Het was de tijd van de Ard & Keessie-gekte, de eerste megafoon op de tribunes, tv-registraties van barsten in natuurijs en de opkomst van supportersfolklore compleet met oranje petten en bierbachanalen.

,,Vaak zag ik bij binnenkomst in één oogopslag: die en die zijn er weer. Sommigen maakten tijdens het seizoen wel acht tot tien reizen naar de buitenlandse wedstrijden. Vrijdag heen met boot, bus of vliegtuig en maandag terug met kegel en kater. Want men kwam voor de duels maar ook voor feest en polonaise. Er zaten in bepaalde stadions zelfs meer dan 35.000 man publiek.''

En die aantallen vermenigvuldigd met de toegangsprijzen - uiteenlopend van 10 tot 20 gulden - waren Schenk uiteindelijk een doorn in het oog. Zeker in de wetenschap dat hij topsport bedreef voor een knaak per dag. ,,Al dat geld ging naar de bonden.'' Bovendien: op de grasmat (Ajax en Feyenoord) en op de fiets (Jan Janssen) kon wel al behoorlijk brood worden verdiend."

Starre structuren

,,De economie was gunstig, er was maatschappelijk gezien ruimte voor sport en je had de opkomst van televisie waardoor meer aandacht en geld beschikbaar kwam. In andere takken van sport leidde dat tot professionalisering. Maar de KNSB (schaatsbond, red) wilde daar niet aan. Want dan kwam je aan de macht en privileges van de bestuurders. En nog steeds werken ze met gewesten, starre structuren en kantoren vol secretaresses. Draait het om het beschermen van eigen macht en geld en niet om vernieuwen en met de tijd meegaan."

,,Ik werd in de ban gedaan toen ik besloot professional te worden, mocht net als anderen aan bepaalde wedstrijden niet meer meedoen. Daardoor is het beroepsschaatsen toen een vroege dood gestorven. Mijn wens om prof te worden, werd afgedaan met: hij is recalcitrant, een provo."

,,Maar ik dacht: dikke vinger met jullie. Als wij sporters aan het einde van het seizoen naar Inzell reisden voor de laatste schaatswedstrijden zaten we in een lijnvliegtuig of gingen we met bus en trein. De organisatoren huurden een privéjet en boekten een vijfsterrenhotel op kosten van de bondskas. Ik heb een keer een hele dag in de kou gewerkt met Kees, Stien Kaiser en Atje Keulen-Deelstra voor een promotiefilmpje van Mars, de geldschieter van de KNSB. Mars wilde ons daarvoor bedanken met een mooi bedrag of cadeau. De bond verbood dat omdat we amateurs waren en we kregen geloof ik als beloning het equivalent van vier repen mee naar huis. Genant, we waren topsporters.''

Amateuristisch

Ondanks die status ging het er ook op andere fronten dan het financiële behoorlijk amateuristisch aan toe, analyseert Schenk. Soms lijken zijn ervaringen eerder uit een jongensboek te komen dan uit het leven van een topsporter. ,,Voor trainingen reisden we het ijs achterna. Daarbij kwam je terecht in behoorlijke hotels, maar ook in jeugdherbergen met stapelbedden. Daar is niks mis mee, behalve als je maandagochtend fris op het ijs moet staan. Ik geloof dat Sven Kramer met drie, vier koffers vol materiaal en een speciale fiets op pad gaat. Hij heeft een team tot zijn beschikking, bij mij was het: Mam maak jij mijn spullen even schoon? Mijn bagage paste in een ruime weekendtas: schaatsen, slijpblok, kleding en studieboeken. Die laatste heb ik op een gegeven moment in een kluis op station Oslo laten staan. Ik kon het niet opbrengen om na zware trainingen een paar uur te studeren."

,,Voor voeding bestond nauwelijks aandacht. We hadden geen supplementen of uitgekiende diëten. We letten op dat we geen bergen patat aten of alleen maar aardappels omdat ze goedkoop waren. Verder aten we vooral wat de pot schafte. De ontbijtbuffetten in Scandinavië zijn bijna altijd goed. Maar een keer hebben we groenten laten opsturen naar het Victoriahotel in Hamar omdat we dat weinig kregen. Toen de witlof als garnering rondom de krieltjes werd opgediend, legde ik de kok voortaan uit hoe mijn moeder het klaarmaakte. In de oven met ham en kaas."

Voeding

Volledig scherm Ard Schenk en Kees Verkerk met hun medaille-oogst op een feestje in Sapporo na de Olympische Spelen van 1972. © anp ,,Als ik toen wist, wat ik nu weet over voeding - ik houd me bezig met uitgebalanceerd ouder worden en zie dat 70 procent van de klachten van senioren leefstijl gerelateerd zijn - had ik het anders aangepakt. Meer vers en minder diepvries, ingelegde of geprepareerde maaltijden. Aan de andere kant: het zou wel wat invloed op mijn resultaten hebben gehad, maar ik zou er geen veel betere schaatser door zijn geworden. Gevoel en sfeer waren voor mij belangrijker dan wikken en wegen over eten en slaapschema's. Bij trainingen was van een persoonlijk plan geen sprake: je had wat intervalsessies en een paar krachtoefeningen met een met zand gevulde autoband. Ik was weinig consciëntieus, had een sterk lichaam en veel vertrouwen. ''

Sterrendom bestond niet echt. Er waren huldigingen. En ja er stonden wel eens vrouwen - 'ik was een gezonde Hollandse jongen' - bij de uitgang van de baan te wachten. Soms stuurde prins Bernhard een telegram. ,,Dat lag dan netjes gevouwen in een papier op tafel naast mijn bord. Maar voorkeursbehandelingen, assistenten en agenten of ingewikkeld gedoe, dat was er allemaal niet bij. Er moest gewoon keihard worden gewerkt. En nog steeds: alleen Ireen Wüst en Sven Kramer verdienen erg goed. Maar tien miljoen opstrijken om zoals bij het voetbal een bal in de kruising te schieten, is er niet bij. Ontsporende schaatsers bestaan dan ook niet. Het zijn juist hele stabiele mensen in wie het nooit zou opkomen om een kwart miljoen in een kwartier te vergokken zoals voetballer Wayne Rooney.''

Nuchterheid

Schenk zelf is bij uitstek het voorbeeld van die nuchterheid. Bekers, trofeeën, kleding of andere tastbare bewijzen van die glorietijd zijn - zoals hij het op zijn West-Fries verwoordt - onder het paard zijn buik door gegaan. Ofwel spoorloos verdwenen. ,,Ik krijg regelmatig de vraag: zouden we voor een expositie een muts, medailles of schaatsen van je mogen lenen? Ik zou vreselijk ver moeten zoeken, weet werkelijk niet waar wat gebleven is. Er zijn overigens heel wat zogenaamd echte en originele Ard Schenkschaatsen in omloop die ik nog nooit heb gezien. Dat is ook apart. Ik ben een slechte administrateur: veel uitgeleende spullen kwamen nooit terug. Daarnaast heb ik heb veel weggegeven. Ook cadeaus. Ik won in Noorwegen een mooi rendiervel en zei tegen het meisje van de receptie in het hotel: veel plezier ermee. Ik hecht geen waarde aan dat soort materiële zaken. Het gaat mij om de herinneringen.''

,,Misschien had ik er financieel een tikkeltje beter bij gezeten als ik door het schaatsen meer inkomsten had gehad. Hoewel: mijn 38 jaar als fysiotherapeut heeft me veel gebracht. Maar financieel iets beter scoren wil niet zeggen dat je er gelukkiger van wordt. Want dat word je door dat te doen waar je het meeste plezier in hebt. En door daarin de beste te zijn.''