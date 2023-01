Argentijn Geronimo Rulli treft bij Ajax zes Oranje-internationals: ‘Ik hoop dat het gevecht nu is opgehouden’

Ajax heeft in Geronimo Rulli een nieuwe doelman gevonden. De kersverse wereldkampioen komt over van Villarreal. Ajax betaalt de Spaanse club 8 miljoen euro voor de Argentijn, een bedrag dat nog kan oplopen tot 10 miljoen euro.

Rulli tekent bij Ajax een contract tot de zomer van 2026. Alfred Schreuder liet vandaag op zijn persconferentie al weten dat Rulli zijn nieuwe eerste doelman wordt. Ajax zocht nog een keeper naast Remko Pasveer (39) en Maarten Stekelenburg (40). Jay Gorter (23) zal deze maand mogelijk nog worden verhuurd om elders ervaring op te gaan doen. Ajax hervat zondag het seizoen met de uitwedstrijd bij NEC en speelt daarna in januari nog tegen FC Den Bosch (KNVB-beker, uit), FC Twente (thuis), Feyenoord (uit), FC Volendam (thuis) en Excelsior (uit).

,,Ik ben de club heel dankbaar dat ze me gehaald hebben, want Ajax markeert een tijdperk in het voetbal. Ik kan niet wachten om mijn collega’s te ontmoeten”, zegt Rulli op de website van Ajax. De doelman liet zich adviseren door zijn landgenoten en collega-wereldkampioenen Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico, die afgelopen zomer bij Ajax vertrokken voor een nieuw avontuur in Manchester en Lyon. ,,Zij spraken vol lof over de club. Ze vertelden dat het een geweldige club is met fantastische fans. Ajax is een grote club in Nederland, dus de beslissing was makkelijk.”

Tumultueuze kwartfinale

Bij Ajax treft hij met Davy Klaassen, Jurriën Timber, Steven Bergwijn, Remko Pasveer, Steven Berghuis en Kenneth Taylor een flink aantal Oranje-internationals. En dat een maand na de tumultueuze kwartfinale op het WK. Wat gaat hij ze zeggen als hij ze ziet? ,,Dat weet ik echt nog niet", lacht Rulli. ,,Die wedstrijd voelde als een finale voor ons. In die wedstrijd behaalden we een groot deel van de uiteindelijke overwinning. Ik hoop dat het gevecht nu is opgehouden.”

Volledig scherm Het ging er stevig aan toe tijdens Nederland - Argentinië, rechts probeert Jurriën Timber de boel te sussen. © REUTERS

,,Wij hadden het geluk aan onze zijde en bovendien hadden wij Lionel Messi. Dat is een groot verschil en daardoor konden wij winnen. Ik ken een groot deel van die jongens van Oranje en weet wat voor goede voetballers het zijn. Dat hebben ze tijdens het WK ook laten zien. Nu moet ik met ze gaan werken en gaan we samen voor dezelfde doelen. Daar ga ik van genieten, want daar ben ik voor gekomen.”

Emiliano Martínez

Rulli was de tweede doelman bij Argentinië op het WK in Qatar, achter penaltykiller Emiliano Martínez. De doelman van Aston Villa deed vorige maand zowel Nederland (kwartfinale) als Frankrijk (finale) de das om in de strafschoppenserie, nadat hij in de WK-finale in minuut 124 ook nog een zeer belangrijke redding met zijn been verrichte. Rulli zit al sinds 2015 bij de Argentijnse selectie, maar debuteerde pas in 2018 onder Lionel Scaloni en kwam pas tot vier interlands. Het afgelopen jaar keepte hij nog de hele wedstrijd tegen Ecuador (1-1) en Honduras (3-0).

Met Rulli haalt Ajax een ervaren, maar toch flink jongere doelman dan Pasveer en Stekelenburg binnen. De Argentijn komt uit de jeugdacademie van Estudiantes. Hij speelde vijftig wedstrijden voor die club en werd in 2014 verkocht aan Deportivo Maldonado, maar speelde nooit een wedstrijd voor de club uit Uruguay. In 2014 ging Rulli op huurbasis naar Real Sociedad, waarna Manchester City hem in 2016 voor 4 miljoen euro van de Uruguayaanse eigenaar kocht en direct weer aan Real Sociedad en later aan Montpellier verhuurde.

Uiteindelijk tekende Rulli op 4 september 2020 een vierjarig contract bij Villarreal. Met die Spaanse club won hij in 2021 de Europa League. Rulli scoorde in de penaltyreeks zelf de twintigste penalty en stopte vervolgens die van zijn collega-doelman David de Gea. In totaal heeft Rulli 331 wedstrijden in het betaalde voetbal gespeeld. Daarin kreeg hij 358 doelpunten tegen en hield hij 121 keer zijn doel schoon.

Volledig scherm Geronimo Rulli juicht na een goal van zijn vorige club Villarreal CF. © Getty Images