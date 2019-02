Argentijn Tivani wint op motorcircuit San Juan

De voorlaatste etappe in de Ronde van San Juan ging over ruim 153 kilometer, afgesloten met een rondje over het racecircuit. Hoewel het hard regende, waren heel wat Argentijnse wielerfans op de finish afgekomen. Vanaf het asfalt juichten ze hun drie landgenoten aan kop van de koers toe.



De Ier Sam Bennett won op 12 seconden de sprint van het flink uitgedunde peloton om de vierde plaats. Winner Anacona, de leider in het algemeen klassement, zat ook in de voorste groep. De Colombiaan van Movistar had met winst van een zware bergetappe de macht gegrepen. Anacona gaat de slotetappe van zondag in met ruim een halve minuut voorsprong op Julian Alaphilippe uit Frankrijk.