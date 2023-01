Arianne Hartono kwalificeert zich voor hoofdtoernooi Australian Open

Arianne Hartono zet met winstpar­tij eerste stap richting Australian Open

Arianne Hartono heeft de eerste stap gezet richting een plek in het hoofdtoernooi van de Australian Open. De 26-jarige Nederlandse begon de kwalificatie met een zege in twee sets op Ylena In-Albon uit Zwitserland: 6-4, 6-4. Hartono moet drie partijen winnen om, net als vorig jaar, mee te doen aan de Australian Open. In de tweede ronde treft ze de Australische Destanee Aiava.

