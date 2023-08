Arianne Hartono mag blijven hopen op hoofdtoernooi US Open

Met samenvatting Bellingham in voetsporen Sneijder en Van der Vaart met vier goals in eerste drie duels voor Real Madrid

Jude Bellingham werd twee maanden geleden pas 20 jaar, maar het Engelse toptalent heeft totaal geen last van de druk die een prijskaartje van 105 miljoen euro met zich meebrengt. Ook in zijn derde wedstrijd voor Real Madrid scoorde hij, deze keer tien minuten voor tijd de winnende 0-1 in de uitwedstrijd bij Celta de Vigo. Bellingham trad daarmee in de voetsporen van Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart en Cristiano Ronaldo.