Ariëns en Kamminga winnen in grand prix op natuurijs

Tweede werd Jordy Harink en Frank Vreugdenhil kwam als derde over de streep. Daarmee stonden dezelfde schaatsers op het podium als bij de Alternatieve Elfstedentocht vorige maand, zij het dat toen Vreugdenhil de winnaar was. In de tussenstand gaat Ariëns ook ruim aan de leiding.

Bij de vrouwen won klassementsleidster Manon Kamminga de wedstrijd over 80 kilometer. Ze versloeg Merel Bosma, die tweede werd in de massasprint. De derde plek was voor Lisanne Buurman.



De KPN Grand Prix is een reeks van zes wedstrijden op natuurijs. Daarvan zijn er al drie verreden op de Weissensee in Oostenrijk. De resterende drie wedstrijden zijn deze week op het zee-ijs van de Botnische golf. Zaterdag en zondag volgen de vijfde en zesde wedstrijd. De mannen rijden zaterdag 50 kilometer en zondag 150 kilometer. De vrouwen rijden zaterdag 40 en sluiten zondag af met 100 kilometer.