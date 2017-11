Ariëns spurt naar derde marathonzege in Thialf

Driepunter voor Sportclub in derby tegen v.v. Berkum

21:21 Dat SC Genemuiden na het laatste fluitsignaal met een 3-2 overwinning tegen v.v. Berkum het veld verliet mag wel een wonder heten, de 2e plek die de gasten voorafgaande aan de wedstrijd innamen was een terechte en dat was terug te zien in het spel op het veld. Sportclub juichte na afloop en v.v. Berkum likte de wonden, in blessuretijd door en penalty de wedstrijd verliezen is zuur.