Armstrong is nog steeds de klootzak die hij altijd was

Ja, hij weet het. Hij was a fucking asshole. Een idioot. Een pestkop misschien ook wel. Die keer dat hij Emma O’Reilly onder ede een hoer noemde, die keer dat hij Filippo Simeoni voor het oog van de wereld het zwijgen oplegde, al die keren dat hij Betsy Andreu probeerde kapot te maken omdat ze de waarheid vertelde over zijn doping: hij had het niet moeten doen. Sorry.



Zondag zendt ESPN het eerste deel van een nieuwe documentaire uit over Lance Armstrong. In Nederland moeten we nog iets langer wachten, tot 6 juni (FOX Sports). In totaal duurt het meer dan drie uur. Het gaat over Armstrongs jeugd, zijn eerste jaren als wielrenner, zijn comeback na kanker, zijn zeven Tours, zijn hemelbestorming en de wijze waarop hij naar beneden donderde. Aan het woord komen oud-ploeggenoten, vrienden, vijanden, journalisten, maar vooral: Armstrong zelf.